１８円高の３万３７２４円６０銭 １９日午前の平均株価
2023年06月19日11時41分
１９日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３７２４円６０銭と前週末終値比１８円５２銭高で終わった。出来高は概算で６億３９００万株。
１８円高の３万３７２４円６０銭 １９日午前の平均株価
2023年06月19日11時41分
１９日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３７２４円６０銭と前週末終値比１８円５２銭高で終わった。出来高は概算で６億３９００万株。
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