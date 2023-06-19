宮崎で震度３
2023年06月19日02時30分
１９日午前１時５８分ごろ、大隅半島東方沖を震源とする地震があり、宮崎市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約３０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝宮崎市、宮崎県日南市
震度２＝宮崎県都城市、鹿児島県霧島市。
宮崎で震度３
2023年06月19日02時30分
１９日午前１時５８分ごろ、大隅半島東方沖を震源とする地震があり、宮崎市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約３０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝宮崎市、宮崎県日南市
震度２＝宮崎県都城市、鹿児島県霧島市。
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