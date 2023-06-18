自転車トラックのアジア選手権は１８日、マレーシアのニライで行われ、女子マディソンで梶原悠未（ＴＥＡＭ Ｙｕｍｉ）内野艶和（楽天Ｋドリームス）組が優勝した。梶原は１６日のスクラッチ、内野は１５日のエリミネーションに続く制覇。

女子ケイリンは佐藤水菜（楽天Ｋドリームス）、男子マディソンは窪木一茂、今村駿介組（ブリヂストンサイクリング）が制した。（時事）