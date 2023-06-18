双子の岩井姉妹は山下に追いすがったが及ばなかった。最終日最終組を姉妹が一緒に回るのはツアー史上初。姉の明愛は「それが夢だった」と言い、妹の千怜も「夢のような時間を過ごせて、うれしい」と喜んだ。

明愛は８番（パー４）で「妙技」も披露した。第２打をグリーンの奥に外すと、片方の足をバンカーに入れ、クラブを右手だけで短く握ってピンまで１４ヤードのアプローチ。これが転がってカップに吸い込まれ、同組の山下も「ほんまにすごかった」と感心しきりだった。

ツアー２勝目が持ち越しとなった明愛は、「（４勝の）千怜を追い越したい。それが自分の活力になっている」。着実に地力を付けている。