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オリックスの頓宮、流れ呼び込むアーチ　プロ野球

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オリックスの頓宮、流れ呼び込むアーチ　プロ野球

2023年06月18日19時06分

７回、先制のソロ本塁打を放つオリックスの頓宮＝１８日、神宮

７回、先制のソロ本塁打を放つオリックスの頓宮＝１８日、神宮

  • ７回、先制のソロ本塁打を放ったオリックスの頓宮＝１８日、神宮

　オリックスの頓宮が投手戦の空気を一発で変えた。七回先頭、代わったばかりの星の初球を強振。先制の７号ソロを左中間へ運び、「直球が強い投手。初球からいけて良かった」。これで打線に火が付き、ゴンザレスに満塁本塁打が飛び出すなど一挙６点を奪うビッグイニングとなった。
　交流戦は１１勝７敗で勝ち越し、４連勝のいい流れでリーグ戦に戻る。１３日から６試合指揮を執っている水本監督代行は「中嶋監督がいなくてもやってくれた。選手たちが成長していると思う」と頼もしさを感じていた。

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