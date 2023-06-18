オリックスの頓宮が投手戦の空気を一発で変えた。七回先頭、代わったばかりの星の初球を強振。先制の７号ソロを左中間へ運び、「直球が強い投手。初球からいけて良かった」。これで打線に火が付き、ゴンザレスに満塁本塁打が飛び出すなど一挙６点を奪うビッグイニングとなった。

交流戦は１１勝７敗で勝ち越し、４連勝のいい流れでリーグ戦に戻る。１３日から６試合指揮を執っている水本監督代行は「中嶋監督がいなくてもやってくれた。選手たちが成長していると思う」と頼もしさを感じていた。