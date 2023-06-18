ソフトバンク終盤猛攻 プロ野球・阪神―ソフトバンク
2023年06月18日18時48分
ソフトバンクが大勝した。０―０の七回に牧原大の適時二塁打や近藤の２点二塁打など、打者１０人で５点を奪う猛攻。八、九回にも２点ずつ加えて突き放した。２番手の大津がプロ初勝利。阪神は打線が沈黙し、救援陣が打ち込まれた。
ソフトバンク終盤猛攻 プロ野球・阪神―ソフトバンク
2023年06月18日18時48分
ソフトバンクが大勝した。０―０の七回に牧原大の適時二塁打や近藤の２点二塁打など、打者１０人で５点を奪う猛攻。八、九回にも２点ずつ加えて突き放した。２番手の大津がプロ初勝利。阪神は打線が沈黙し、救援陣が打ち込まれた。
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