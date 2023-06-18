ハナ銀行招待男子ゴルフ・談話
2023年06月18日17時54分
◇足りないところばかり
佐藤大平 足りないところばかり。勝つって大変だなと思う。去年に比べたら良くなっているところもあるし、戦えるようになってきた。
ハナ銀行招待男子ゴルフ・談話
2023年06月18日17時54分
◇足りないところばかり
佐藤大平 足りないところばかり。勝つって大変だなと思う。去年に比べたら良くなっているところもあるし、戦えるようになってきた。
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