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須崎と乙黒、優勝で代表入り　全日本選抜レスリング

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須崎と乙黒、優勝で代表入り　全日本選抜レスリング

2023年06月18日17時42分

女子５０キロ級で優勝し、メダルを掲げる須崎優衣＝１８日、東京体育館

女子５０キロ級で優勝し、メダルを掲げる須崎優衣＝１８日、東京体育館

  • 男子フリースタイル６５キロ級で優勝した乙黒拓斗＝１８日、東京体育館

　レスリングの世界選手権（９月、ベオグラード）代表選考会を兼ねた明治杯全日本選抜選手権最終日は１８日、東京体育館で行われ、女子５０キロ級で東京五輪金メダルの須崎優衣（キッツ）が決勝で吉元玲美那（ＫｅｅＰｅｒ技研）を下し、代表入りを決めた。男子フリースタイル６５キロ級は東京五輪金の乙黒拓斗（自衛隊）が２０１８年大会以来となる優勝を果たし、代表に決定。
　女子５７キロ級は、昨年の世界選手権を制した桜井つぐみ（育英大）が決勝で全日本選手権覇者の南條早映（東新住建）を破り、２連覇を果たした。２人は７月１日の代表決定プレーオフで再戦する。

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