ＤｅＮＡが快勝。１点を追う四回に牧の左前打で追い付き、六回に牧の三塁打と宮崎の２ランで３点を勝ち越した。八回に２点を加点。六回から２番手で１回無失点の森原が２勝目。ロッテは佐々木朗が６回４失点。打線も３安打に終わった。