日本ハムが零封勝ちで３連勝。一回１死一、二塁から万波、マルティネスの連続適時打で２点先制。七回は松本剛の適時打などで加点した。北山はテンポ良く投げ、七回途中１安打の好投で４勝目。中日は打線が沈黙し、１分けを挟み４連敗。