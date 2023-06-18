北山が４勝目 プロ野球・中日―日本ハム
2023年06月18日17時03分
日本ハムが零封勝ちで３連勝。一回１死一、二塁から万波、マルティネスの連続適時打で２点先制。七回は松本剛の適時打などで加点した。北山はテンポ良く投げ、七回途中１安打の好投で４勝目。中日は打線が沈黙し、１分けを挟み４連敗。
北山が４勝目 プロ野球・中日―日本ハム
2023年06月18日17時03分
日本ハムが零封勝ちで３連勝。一回１死一、二塁から万波、マルティネスの連続適時打で２点先制。七回は松本剛の適時打などで加点した。北山はテンポ良く投げ、七回途中１安打の好投で４勝目。中日は打線が沈黙し、１分けを挟み４連敗。
こんな記事も
野球
プロ野球速報 （１８日）(06/18 17:20)
プロ野球速報 （１８日）(06/18 17:20)
ＤｅＮＡが快勝 プロ野球・ＤｅＮＡ―ロッテ(06/18 17:11)
北山が４勝目 プロ野球・中日―日本ハム(06/18 17:03)
流通経大野球部が活動停止 未成年者飲酒、監督も解任(06/18 16:53)
オリックス、七回に６点 プロ野球・ヤクルト―オリックス(06/18 16:42)
楽天競り勝つ プロ野球・巨人―楽天(06/18 16:37)
大谷、メジャー通算１５０号 今季２３号は単独トップ―米大リーグ(06/18 14:18)
大谷、米通算１５０号 今季単独トップ２３号―大リーグ(06/18 14:10)
１９日の予告先発投手 プロ野球交流戦(06/18 13:40)
パ・リーグ公示（１８日） プロ野球(06/18 12:10)
セ・リーグ公示（１８日） プロ野球(06/18 12:10)
豪快アーチで節目飾る 好調大谷、ハイペースで量産―米大リーグ・エンゼルス(06/18 11:49)
１７日の日本選手 米大リーグ(06/18 10:12)
カブスの鈴木、不運な無安打 米大リーグ(06/18 09:24)
西武、交流戦初の最下位 プロ野球(06/17 20:41)
プロ野球・ひとこと(06/17 20:11)
石川、本塁打攻勢に屈す プロ野球・ヤクルト(06/17 20:07)
小郷、ミス取り返す２ラン ２戦連発、今度は勝利に―プロ野球・楽天(06/17 20:00)
中村晃、起死回生の一打 プロ野球・ソフトバンク(06/17 19:57)
田中、頼もしく３打点 プロ野球・広島(06/17 19:47)
佐野、悔しさ晴らす一打 交流戦Ｖへ打線に火―プロ野球・ＤｅＮＡ(06/17 19:32)
山下、６勝目に初安打 プロ野球・オリックス(06/17 19:20)
大竹、古巣にも浮き足立たず プロ野球・阪神(06/17 18:45)
カスティーヨ、突如崩れ プロ野球・ロッテ(06/17 18:44)
中日、２年ぶり借金１５ プロ野球(06/17 18:40)
巨人、打線湿る プロ野球(06/17 18:27)
ソフトバンクの中村晃が逆転打 プロ野球・阪神―ソフトバンク(06/17 18:16)
巨人が通算４５００敗 プロ野球(06/17 18:10)
マルティネス、古巣に「恩返し」 プロ野球・日本ハム(06/17 18:09)