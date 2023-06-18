オリックスが零封し４連勝。七回に頓宮のソロで均衡を破ると、福田の押し出し四球、ゴンザレスの満塁本塁打で加点し一挙６点を奪った。宮城は粘り強く投げ、６回無失点で６勝目。ヤクルトは好投した小沢を打線が援護できず６連敗。