【北京時事】国際旅行博覧会が１８日、北京市内で開かれ、中国客の訪日促進に向け、日本の自治体などが地元の魅力をアピールした。日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のほか、愛知県を中心とした東海地方のチーム、沖縄県や神戸市などがブースを出店。旅行博には１６日からの３日間で計約１０万人の来場を見込んでいる。

ＪＮＴＯのブースでは、沖縄の伝統楽器「三線」の演奏が披露されたほか、風鈴の絵付け体験が行われ、多くの家族連れが訪れた。旅行博ではロシアやフィリピン、中国の地方自治体も各地の特産を紹介した。