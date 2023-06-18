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山下が完全Ｖ、通算１０勝　ニチレイ女子ゴルフ

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山下が完全Ｖ、通算１０勝　ニチレイ女子ゴルフ

2023年06月18日14時39分

初日からの首位を守り切る完全優勝を果たした山下美夢有＝１８日、千葉・袖ケ浦ＣＣ新袖

初日からの首位を守り切る完全優勝を果たした山下美夢有＝１８日、千葉・袖ケ浦ＣＣ新袖

　【女子ゴルフ・ニチレイ・レディース】最終日（１８日、千葉・袖ケ浦ＣＣ新袖、６６２１ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
　山下美夢有が通算１７アンダーで初日からの首位を守り切る完全優勝を果たした。今季４勝目、ツアー通算で２桁に乗せる１０勝目を挙げた。
　２位は３打差で岩井明愛。双子の妹で前週優勝の岩井千怜と佐久間朱莉が３位だった。

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