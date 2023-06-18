【女子ゴルフ・ニチレイ・レディース】最終日（１８日、千葉・袖ケ浦ＣＣ新袖、６６２１ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）

山下美夢有が通算１７アンダーで初日からの首位を守り切る完全優勝を果たした。今季４勝目、ツアー通算で２桁に乗せる１０勝目を挙げた。

２位は３打差で岩井明愛。双子の妹で前週優勝の岩井千怜と佐久間朱莉が３位だった。