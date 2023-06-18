自民党の茂木敏充幹事長は１８日、立憲民主党の小沢一郎衆院議員らが次期衆院選に向け、野党候補の一本化を目指す「有志の会」を設立したことに対し、「（一本化には）政策の一致が必要だ。選挙だけを目的にした組み合わせは野合と呼ばれる」とけん制した。「国家の基本的な政策が全く合わない中で協力すると、国民から批判されるのではないか」とも指摘した。