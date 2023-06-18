＜交流戦＞

オリッ ６－０ ヤクル（終了、神宮）

楽 天 ２－１ 巨 人（終了、東京ドーム）

ロッテ １－６ ＤｅＮ（終了、横浜）

日ハム ４－０ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

ソフト ９－０ 阪 神（終了、甲子園）

西 武１１－４ 広 島（終了、マツダスタジアム）



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