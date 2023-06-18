勝、会心イーグル 米女子ゴルフ
2023年06月18日10時04分
勝は今季初のイーグルで勢いづいた。８番（パー５）で８メートルに２オン。パットもしっかり決め、「もうそこからはいけいけどんどんで」。１０番からの３連続を含む７バーディーを奪って浮上した。
ＤＩＯインプラントＬＡオープンの最終日でマークした６３よりも感触が良いと言い、「打つパット打つパット、自信を持って打てた」。表情に手応えがにじんだ。（ベルモント時事）
勝、会心イーグル 米女子ゴルフ
2023年06月18日10時04分
勝は今季初のイーグルで勢いづいた。８番（パー５）で８メートルに２オン。パットもしっかり決め、「もうそこからはいけいけどんどんで」。１０番からの３連続を含む７バーディーを奪って浮上した。
ＤＩＯインプラントＬＡオープンの最終日でマークした６３よりも感触が良いと言い、「打つパット打つパット、自信を持って打てた」。表情に手応えがにじんだ。（ベルモント時事）
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