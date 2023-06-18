勝は今季初のイーグルで勢いづいた。８番（パー５）で８メートルに２オン。パットもしっかり決め、「もうそこからはいけいけどんどんで」。１０番からの３連続を含む７バーディーを奪って浮上した。

ＤＩＯインプラントＬＡオープンの最終日でマークした６３よりも感触が良いと言い、「打つパット打つパット、自信を持って打てた」。表情に手応えがにじんだ。（ベルモント時事）