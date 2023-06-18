対中国で緊密連携 日米外相が電話会談
2023年06月18日00時24分
林芳正外相は１７日夜、米国のブリンケン国務長官と電話会談を行った。両氏は、中国を巡る諸課題への対応で緊密に連携することを確認した。
北朝鮮情勢についても意見を交わし、１５日の弾道ミサイル発射を非難するとともに、日米、日米韓の連携強化の必要性を改めて申し合わせた。
対中国で緊密連携 日米外相が電話会談
2023年06月18日00時24分
林芳正外相は１７日夜、米国のブリンケン国務長官と電話会談を行った。両氏は、中国を巡る諸課題への対応で緊密に連携することを確認した。
北朝鮮情勢についても意見を交わし、１５日の弾道ミサイル発射を非難するとともに、日米、日米韓の連携強化の必要性を改めて申し合わせた。
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