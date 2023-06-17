サッカー日本代表は１７日、国際親善試合のペルー戦（２０日、大阪・パナソニックスタジアム吹田）に向けて大阪府吹田市内で練習し、クロス攻撃を中心に確認した。

パス回しなど全体で汗を流し、１５日のエルサルバドル戦に出場した久保（レアル・ソシエダード）や森下（名古屋）らは、シュート練習を終えて切り上げた。その後、鎌田（アイントラハト・フランクフルト）らは、ミニゲームで汗を流した。