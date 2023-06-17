倉本がエージシュートで３位 シニアゴルフ
2023年06月17日18時41分
男子ゴルフのシニアツアー、スターツシニアは１７日、茨城・スターツ笠間ＧＣ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、６３でエージシュートを達成した６７歳の倉本昌弘が通算８アンダーの３位タイに浮上した。デービッド・スメイル（ニュージーランド）が６４と伸ばし、通算１３アンダーで単独トップとなった。シニアツアーデビュー戦の片山晋呉は７位。
７２歳の高橋勝成もエージシュートの７１をマークした。
倉本がエージシュートで３位 シニアゴルフ
2023年06月17日18時41分
男子ゴルフのシニアツアー、スターツシニアは１７日、茨城・スターツ笠間ＧＣ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、６３でエージシュートを達成した６７歳の倉本昌弘が通算８アンダーの３位タイに浮上した。デービッド・スメイル（ニュージーランド）が６４と伸ばし、通算１３アンダーで単独トップとなった。シニアツアーデビュー戦の片山晋呉は７位。
７２歳の高橋勝成もエージシュートの７１をマークした。
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