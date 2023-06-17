巨人は打線が久々に湿った。得点圏に走者を４度置いたが、拙攻続き。八回には２死一、三塁から代走の門脇が二盗に失敗し、反撃ムードがしぼんだ。７試合ぶりに２得点以下に終わり、原監督は「１得点では試合を支配するのが簡単ではない」とうめいた。

交流戦は残り１試合。１８日に９年ぶりの制覇を決めるには引き分け以上が絶対条件だ。指揮官は「心構えはきょうと同じ。頑張りたい」と締めた。