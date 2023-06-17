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ソフトバンクの中村晃が逆転打　プロ野球・阪神―ソフトバンク

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ソフトバンクの中村晃が逆転打　プロ野球・阪神―ソフトバンク

2023年06月17日18時16分

９回、逆転の２点二塁打を放つソフトバンクの中村晃＝１７日、甲子園

９回、逆転の２点二塁打を放つソフトバンクの中村晃＝１７日、甲子園

　ソフトバンクが逆転勝ち。１点を追う九回に１死から代打嶺井の二塁打と甲斐の四球で一、二塁とし、２死後に中村晃の２点二塁打と今宮の中前打で３点を奪った。６番手田浦が２年ぶりの勝利。オスナが１３セーブ目。阪神は岩崎が誤算だった。

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