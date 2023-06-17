広島は一回に秋山の適時二塁打で先制し、四回は田中の二塁打や野間の左前打などで３点。田中は五回にも２点二塁打を放った。森下は６回２失点で３勝目。西武は今季最長の７連敗。高橋が粘れず、打線は五回までの逸機が響いた。