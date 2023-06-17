京都２、３、６区に新人 自民府連
2023年06月17日17時41分
自民党京都府連は１７日、次期衆院選で京都２、３、６区の公認候補となる支部長を発表した。いずれも新人で、２区は会社社長の佐野英志氏（３６）、３区は会社社長の森干晟氏（２６）、６区は府議の園崎弘道氏（４３）。近く党本部に申請する。
京都２、３、６区に新人 自民府連
2023年06月17日17時41分
自民党京都府連は１７日、次期衆院選で京都２、３、６区の公認候補となる支部長を発表した。いずれも新人で、２区は会社社長の佐野英志氏（３６）、３区は会社社長の森干晟氏（２６）、６区は府議の園崎弘道氏（４３）。近く党本部に申請する。
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