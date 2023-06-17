楽天が競り勝った。五回２死一塁から小郷の３号２ランで先制。早川は球に切れがあり、６回１失点で４勝目。継投で逃げ切り、松井裕が１３セーブ目。巨人は連勝が６でストップ。グリフィンが７回２失点と粘ったが、好機で拙攻が続いた。