ＤｅＮＡが大勝。三回に佐野の３点二塁打、牧の左前打、宮崎の２ランなど打者一巡の攻撃で６点を先取。七回には戸柱が３点二塁打を放ち、八回にも加点した。大貫は６回１失点で３勝目。ロッテは投打ともに振るわず、４試合ぶりの敗戦。