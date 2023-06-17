＜交流戦＞

オリッ ８－５ ヤクル（終了、神宮）

楽 天 ２－１ 巨 人（終了、東京ドーム）

ロッテ １－１０ＤｅＮ（終了、横浜）

日ハム ６－３ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

ソフト ６－４ 阪 神（終了、甲子園）

西 武 ４－６ 広 島（終了、マツダスタジアム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ