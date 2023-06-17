１８日の予告先発投手 プロ野球交流戦
2023年06月17日13時34分
▽巨人・菅野―楽天・岸（東京ドーム）
▽ヤクルト・小沢―オリックス・宮城（神宮）
▽ＤｅＮＡ・石田―ロッテ・佐々木朗（横浜）
▽中日・福谷―日本ハム・北山（バンテリンドームナゴヤ）
▽阪神・才木―ソフトバンク・スチュワート（甲子園）
▽広島・河野―西武・平良（マツダスタジアム）
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