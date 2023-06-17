青森で震度３
2023年06月17日09時44分
１７日午前９時２６分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、同県八戸市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．７と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝北海道函館市、青森県平内町、盛岡市。
青森で震度３
2023年06月17日09時44分
１７日午前９時２６分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、同県八戸市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．７と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝北海道函館市、青森県平内町、盛岡市。
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