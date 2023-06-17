【ワシントン時事】米財務省や連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）など米金融規制当局は１６日、オフィスなど商業用不動産の価格下落を受け、銀行の融資状況を調査していると明らかにした。地方銀行など小規模金融機関に融資が集中していると警戒、リスク管理体制などを確認している。