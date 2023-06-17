【ニューヨーク時事】週末１６日のニューヨーク外国為替市場では、日銀の大規模金融緩和策の維持決定を受けた円売り・ドル買いの流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４１円台後半に下落した。午後５時現在は１４１円８２～９２銭と、前日同時刻比１円５７銭の大幅な円安・ドル高。