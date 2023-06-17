ＮＹ円、１４１円台後半に下落 対ユーロは１５年ぶり１５５円台
2023年06月17日07時21分
【ニューヨーク時事】週末１６日のニューヨーク外国為替市場では、日銀の大規模金融緩和策の維持決定を受けた円売り・ドル買いの流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４１円台後半に下落した。午後５時現在は１４１円８２～９２銭と、前日同時刻比１円５７銭の大幅な円安・ドル高。
ＮＹ円、１４１円台後半に下落 対ユーロは１５年ぶり１５５円台
2023年06月17日07時21分
【ニューヨーク時事】週末１６日のニューヨーク外国為替市場では、日銀の大規模金融緩和策の維持決定を受けた円売り・ドル買いの流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４１円台後半に下落した。午後５時現在は１４１円８２～９２銭と、前日同時刻比１円５７銭の大幅な円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル