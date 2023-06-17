【ニューヨーク時事】週末１６日のニューヨーク株式相場は、米利上げ観測の高まりを受けて反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１０８．９４ドル安の３万４２９９．１２ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９３．２５ポイント安の１万３６８９．５７で引けた。