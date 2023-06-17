東電ＲＰ・永沢社長：洋上風力、提携で投資拡大
2023年06月17日00時30分
再生可能エネルギー事業を手掛ける東京電力リニューアブルパワー（ＲＰ）の永沢昌社長はインタビューに応じ、洋上風力発電の強化に向け、他事業者との提携によって投資を拡大していく考えを明らかにした。永沢社長は、「資金面や技術面でサポートを受けられる提携を視野に入れていきたい」と述べた。
東電ＲＰ・永沢社長：洋上風力、提携で投資拡大
2023年06月17日00時30分
再生可能エネルギー事業を手掛ける東京電力リニューアブルパワー（ＲＰ）の永沢昌社長はインタビューに応じ、洋上風力発電の強化に向け、他事業者との提携によって投資を拡大していく考えを明らかにした。永沢社長は、「資金面や技術面でサポートを受けられる提携を視野に入れていきたい」と述べた。
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