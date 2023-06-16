【ニューヨーク時事】週末１６日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利上げ観測が後退したことで買いが先行し、続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比９７．８４ドル高の３万４５０５．９０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２９．４６ポイント高の１万３８１２．２８。