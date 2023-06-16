【ニューヨーク時事】週末１６日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀の大規模金融緩和策の維持決定を受けた円売り・ドル買いの流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４１円台前半に下落した。午前８時５５分現在は１４１円２５～３５銭と、前日午後５時比１円ちょうどの円安・ドル高。