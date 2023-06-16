米国務省は１５日、各国の人身売買の状況をまとめた年次報告書を公表した。日本について、外国人技能実習制度の下で「強制労働」が続いていると批判。人身売買根絶に向けた各国の努力を評価する４段階の格付けで、上から２番目のグループに据え置いた。