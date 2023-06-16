全漁連、漁業者の安全確保を要請 北朝鮮ミサイルで政府に
2023年06月16日18時23分
北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射を受け、全国漁業協同組合連合会（全漁連）の坂本雅信会長は１６日、磯崎仁彦官房副長官と首相官邸で面会し、漁業者の安全確保を徹底するよう求める要請書を提出した。
全漁連、漁業者の安全確保を要請 北朝鮮ミサイルで政府に
2023年06月16日18時23分
北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射を受け、全国漁業協同組合連合会（全漁連）の坂本雅信会長は１６日、磯崎仁彦官房副長官と首相官邸で面会し、漁業者の安全確保を徹底するよう求める要請書を提出した。
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