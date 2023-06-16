＜交流戦＞

オリッ ４－１ ヤクル（終了、神宮）

楽 天 ５－６ 巨 人（終了、東京ドーム）

ロッテ ５－２ ＤｅＮ（終了、横浜）

日ハム ２－１ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

ソフト １－４ 阪 神（終了、甲子園）

西 武 ０－２ 広 島（終了、マツダスタジアム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ