プロ野球速報 （１６日）
2023年06月16日21時28分
＜交流戦＞
オリッ ４－１ ヤクル（終了、神宮）
楽 天 ５－６ 巨 人（終了、東京ドーム）
ロッテ ５－２ ＤｅＮ（終了、横浜）
日ハム ２－１ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）
ソフト １－４ 阪 神（終了、甲子園）
西 武 ０－２ 広 島（終了、マツダスタジアム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１６日）
2023年06月16日21時28分
＜交流戦＞
オリッ ４－１ ヤクル（終了、神宮）
楽 天 ５－６ 巨 人（終了、東京ドーム）
ロッテ ５－２ ＤｅＮ（終了、横浜）
日ハム ２－１ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）
ソフト １－４ 阪 神（終了、甲子園）
西 武 ０－２ 広 島（終了、マツダスタジアム）
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