【女子ゴルフ・ニチレイ・レディース】第１日（１６日、千葉・袖ケ浦ＣＣ新袖、６６２１ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）

今季３勝の山下美夢有が７アンダーの６５をマークし、単独首位で発進した。

１打差の２位でサイ・ペイイン（台湾）が続き、さらに１打差の３位は吉田弓美子、三ケ島かな、東浩子、石川明日香。前週優勝の岩井千怜や上田桃子、神谷そら、福田真未ら７人が４アンダーの７位につけた。