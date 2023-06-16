１７日の予告先発投手 プロ野球交流戦
2023年06月16日17時36分
▽巨人・グリフィン―楽天・早川（東京ドーム）
▽ヤクルト・石川―オリックス・山下（神宮）
▽ＤｅＮＡ・大貫―ロッテ・カスティーヨ（横浜）
▽中日・松葉―日本ハム・伊藤（バンテリンドームナゴヤ）
▽阪神・大竹―ソフトバンク・石川（甲子園）
▽広島・森下―西武・高橋（マツダスタジアム）
１７日の予告先発投手 プロ野球交流戦
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▽巨人・グリフィン―楽天・早川（東京ドーム）
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