馬場、納得の最終日 日本女子アマゴルフ
2023年06月16日17時21分
３１位から出た馬場が最終日に急浮上した。６バーディー、２ボギーの６８で回り、今大会で初めてアンダーパーをマーク。「３日間、ショットで悩んでいた。最後にやっと合ってくれた感じがした」と納得の様子で振り返った。
７月には全米女子オープンが控える。昨年決勝ラウンドに進出したメジャー大会に向けて「ショットはまだ本調子ではないし、パッティングも良くないところがある。できるだけ良くしたい」と話した。
馬場、納得の最終日 日本女子アマゴルフ
2023年06月16日17時21分
３１位から出た馬場が最終日に急浮上した。６バーディー、２ボギーの６８で回り、今大会で初めてアンダーパーをマーク。「３日間、ショットで悩んでいた。最後にやっと合ってくれた感じがした」と納得の様子で振り返った。
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