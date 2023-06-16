３１位から出た馬場が最終日に急浮上した。６バーディー、２ボギーの６８で回り、今大会で初めてアンダーパーをマーク。「３日間、ショットで悩んでいた。最後にやっと合ってくれた感じがした」と納得の様子で振り返った。



飯島が完全優勝 日本女子アマゴルフ

７月には全米女子オープンが控える。昨年決勝ラウンドに進出したメジャー大会に向けて「ショットはまだ本調子ではないし、パッティングも良くないところがある。できるだけ良くしたい」と話した。