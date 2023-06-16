ローマ教皇退院 伊
2023年06月16日16時53分
【ローマＡＦＰ時事】フランシスコ・ローマ教皇（８６）は１６日、ローマの病院から退院した。７日に入院し、過去の手術痕にできたヘルニアを除去する全身麻酔手術を受けていた。手術は３時間に及んだ。退院の際は車いすに乗っていた。
ローマ教皇退院 伊
2023年06月16日16時53分
【ローマＡＦＰ時事】フランシスコ・ローマ教皇（８６）は１６日、ローマの病院から退院した。７日に入院し、過去の手術痕にできたヘルニアを除去する全身麻酔手術を受けていた。手術は３時間に及んだ。退院の際は車いすに乗っていた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル