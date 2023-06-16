飯島が完全優勝 日本女子アマゴルフ
2023年06月16日16時14分
ゴルフの日本女子アマチュア選手権は１６日、秋田ＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位タイで出た飯島早織（扶桑ＣＣ）が５バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７２で回り、通算３アンダーで優勝した。４日間トップを守っての完全優勝。
１打差の２位に外園華蓮（グリーンランドリゾートＧＣ）と藤本愛菜（ミッションバレーＧＣ）。昨年の全米女子アマ選手権を制した馬場咲希（東京・代々木高）は６位だった。
飯島が完全優勝 日本女子アマゴルフ
2023年06月16日16時14分
ゴルフの日本女子アマチュア選手権は１６日、秋田ＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位タイで出た飯島早織（扶桑ＣＣ）が５バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７２で回り、通算３アンダーで優勝した。４日間トップを守っての完全優勝。
１打差の２位に外園華蓮（グリーンランドリゾートＧＣ）と藤本愛菜（ミッションバレーＧＣ）。昨年の全米女子アマ選手権を制した馬場咲希（東京・代々木高）は６位だった。
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