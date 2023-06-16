ペルー戦へ調整開始 サッカー日本代表
2023年06月16日17時53分
サッカー日本代表は１６日、国際親善試合のペルー戦（２０日、大阪・パナソニックスタジアム吹田）に向けて愛知県豊田市内で調整した。上田（セルクル・ブルージュ）は負傷のため離脱した。
６―０で勝利した１５日のエルサルバドル戦で先発した選手らは、ジョギングなどで軽めに調整。遠藤（シュツットガルト）や伊東（スタッド・ランス）らは、ミニゲームなどをこなした。
ペルー戦へ調整開始 サッカー日本代表
2023年06月16日17時53分
サッカー日本代表は１６日、国際親善試合のペルー戦（２０日、大阪・パナソニックスタジアム吹田）に向けて愛知県豊田市内で調整した。上田（セルクル・ブルージュ）は負傷のため離脱した。
６―０で勝利した１５日のエルサルバドル戦で先発した選手らは、ジョギングなどで軽めに調整。遠藤（シュツットガルト）や伊東（スタッド・ランス）らは、ミニゲームなどをこなした。
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