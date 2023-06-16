時事ドットコムニュース

>

社会

>

京都賞に柳町名誉教授ら　顕微受精技術を確立―稲盛財団

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

京都賞に柳町名誉教授ら　顕微受精技術を確立―稲盛財団

2023年06月16日15時37分

柳町隆造　米ハワイ大名誉教授（稲盛財団提供）

柳町隆造　米ハワイ大名誉教授（稲盛財団提供）

  • エリオット・リーブ　米プリンストン大名誉教授（稲盛財団提供）
  • ナリニ・マラニ氏（稲盛財団提供）

　稲盛財団（金沢しのぶ理事長）は１６日、科学や文明の発展に貢献した人に贈る第３８回京都賞の受賞者を、顕微鏡を使った受精技術を確立した米ハワイ大の柳町隆造名誉教授（９４）ら３氏に決めたと発表した。
　先端技術部門の柳町氏は、顕微鏡を使って精子を卵子内に直接注入する手法を開発。改良を重ねて受精率を向上させ、不妊治療や畜産業で広く活用されている。歴代受賞者で最高齢となる。
　基礎科学部門には、量子力学や数学の解析学の発展に寄与した米プリンストン大のエリオット・リーブ名誉教授（９０）、思想・芸術部門はインドを拠点に活動する美術家ナリニ・マラニ氏（７７）が選ばれた。

関連記事

こんな記事も

社会用語

社会

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
6月号の特集は「変わる東南アジア」。 日本は真の意味で「対等の関係」を目指さねばならない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ