柳町隆造 米ハワイ大名誉教授（稲盛財団提供）



稲盛財団（金沢しのぶ理事長）は１６日、科学や文明の発展に貢献した人に贈る第３８回京都賞の受賞者を、顕微鏡を使った受精技術を確立した米ハワイ大の柳町隆造名誉教授（９４）ら３氏に決めたと発表した。

先端技術部門の柳町氏は、顕微鏡を使って精子を卵子内に直接注入する手法を開発。改良を重ねて受精率を向上させ、不妊治療や畜産業で広く活用されている。歴代受賞者で最高齢となる。

基礎科学部門には、量子力学や数学の解析学の発展に寄与した米プリンストン大のエリオット・リーブ名誉教授（９０）、思想・芸術部門はインドを拠点に活動する美術家ナリニ・マラニ氏（７７）が選ばれた。