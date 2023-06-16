故村上隆男氏のお別れの会（サッポロホールディングス元社長）
2023年06月16日15時36分
故村上隆男氏（サッポロホールディングス元社長、３月７日死去）のお別れの会 ７月１１日午後１時から東京都千代田区内幸町１の１の１の帝国ホテル東京「孔雀の間」で。主催は尾賀真城社長。喪主は妻千春（ちはる）さん。
故村上隆男氏のお別れの会（サッポロホールディングス元社長）
2023年06月16日15時36分
故村上隆男氏（サッポロホールディングス元社長、３月７日死去）のお別れの会 ７月１１日午後１時から東京都千代田区内幸町１の１の１の帝国ホテル東京「孔雀の間」で。主催は尾賀真城社長。喪主は妻千春（ちはる）さん。
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