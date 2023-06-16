円相場、１４０円６７～６９銭 １６日正午現在
2023年06月16日12時08分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４０円６７～６９銭と、前日（１４１円２８～２９銭）に比べ６１銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４０円６７～６９銭 １６日正午現在
2023年06月16日12時08分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４０円６７～６９銭と、前日（１４１円２８～２９銭）に比べ６１銭の円高・ドル安となった。
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