岡山県副知事に総務省の上坊氏
2023年06月16日14時31分
岡山県は１６日、総務省出身の小谷敦副知事の退任を認め、後任に同省財務調査課長の上坊勝則氏を起用する方針を固めた。開会中の県議会に人事案を提出し、同意を得て発令する。
上坊 勝則氏（かみぼう・かつのり）東大法卒。９５年自治省（現総務省）に入り、総務省自治行政局参事官、地方公共団体情報システム機構事務局情報化支援戦略部長などを経て、２３年４月総務省財務調査課長。５０歳。奈良県出身。
岡山県副知事に総務省の上坊氏
2023年06月16日14時31分
岡山県は１６日、総務省出身の小谷敦副知事の退任を認め、後任に同省財務調査課長の上坊勝則氏を起用する方針を固めた。開会中の県議会に人事案を提出し、同意を得て発令する。
上坊 勝則氏（かみぼう・かつのり）東大法卒。９５年自治省（現総務省）に入り、総務省自治行政局参事官、地方公共団体情報システム機構事務局情報化支援戦略部長などを経て、２３年４月総務省財務調査課長。５０歳。奈良県出身。
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