北朝鮮ミサイルは短距離弾 浜田防衛相
2023年06月16日12時05分
浜田靖一防衛相は１６日の記者会見で、北朝鮮が１５日に発射したミサイルは、短距離弾道ミサイルと推定されるとの分析を明らかにした。「北朝鮮は米国に対抗するため、今後も各種ミサイルの発射を強行する可能性がある。警戒・監視に万全を期していく」と述べた。
北朝鮮ミサイルは短距離弾 浜田防衛相
2023年06月16日12時05分
浜田靖一防衛相は１６日の記者会見で、北朝鮮が１５日に発射したミサイルは、短距離弾道ミサイルと推定されるとの分析を明らかにした。「北朝鮮は米国に対抗するため、今後も各種ミサイルの発射を強行する可能性がある。警戒・監視に万全を期していく」と述べた。
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